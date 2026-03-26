Una donna e un bambino sono stati trasportati in ospedale giovedì mattina dopo uno scontro tra due automobili a Castelnuovo. L’incidente si è verificato lungo una strada locale e ha coinvolto due veicoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Madre e figlio sono stati portati alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda.

L'incidente si è verificato nella mattinata di giovedì a Castelnuovo del Garda. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso i feriti e li ha condotti alla clinica Pederzoli Madre e figlio sono stati condotti alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda nella mattinata di giovedì, in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Castelnuovo. Erano circa le ore 8, quando la Cinquecento con a bordo i due stava percorrendo il tratto della Sp27 denominato via Brennero, in direzione di Castelnuovo. In quei momenti però, una Opel con a bordo due coniugi, si è immessa da via Trento sulla Sp27, muovendosi verso Sandrà. Le due auto sono entrate in collisione, in seguito alla quale la Fiat si è capovolta nel piccolo fossato a lato della strada, mentre la Opel è rimasta in carreggiata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Madre e figlio portati in ospedale dopo uno scontro tra due automobili

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