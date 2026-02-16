Scontro tra due auto soccorsi sul posto | due donne trasportate in ospedale

Due donne sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla Strada Vecchia del Pinocchio ad Ancona, a causa di un tamponamento tra due auto. Le vetture si sono scontrate violentemente, coinvolgendo anche un palo della luce che è stato abbattuto. I soccorsi sono arrivati subito sul posto e le due donne sono state portate in ospedale con un codice di media gravità.

L'incidente, avvenuto attorno alle 15 lungo la Strada Vecchia del Pinocchio, potrebbe essere stato causato da un mancato rispetto della precedenza ANCONA – È di due donne ferite, trasportate all'ospedale con un codice di media gravità, il bilancio dello scontro tra due auto avvenuto nel primo pomeriggio lungo la Strada Vecchia del Pinocchio. L'incidente, accaduto attorno alle 15, ha visto coinvolte una 28enne e una donna di mezza età che dopo essere state trattate sul posto dal personale sanitario della Croce Gialla, sono state trasferite al presidio di Torrette. Sul luogo dello scontro anche la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente, il quale potrebbe forse essere stato causato da un mancato rispetto del segnale di precedenza.