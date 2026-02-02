Incidente sull’Asse Mediano a Giugliano | scontro tra scooter e auto centauro grave

Un incidente grave si è verificato poco fa sull’Asse Mediano, all’altezza dell’ingresso della rampa in direzione Napoli, vicino all’attività commerciale Linea Verde a Giugliano. Uno scooter e un’auto si sono scontrati, e il centauro è rimasto ferito in modo serio. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Grave incidente stradale poco fa sull'Asse Mediano, all'altezza dell'ingresso della rampa in direzione Napoli, nei pressi dell'attività commerciale Linea Verde. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter e un'auto Ford di colore nero rimasta in panne per un guasto. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è finito a terra sul ciglio della strada riportando gravi ferite. Secondo quanto raccontano diversi testimoni, lo scooter avrebbe impattato l'auto senza alcun accenno di frenata ma le cause dello scontro sono ancora tutte in fase di accertamento.

