Scontro sulla via per Arnesano auto in testacoda Paura per una donna e bimbo a bordo
Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, due automobili si sono scontrate lungo la strada che porta ad Arnesano, sulla periferia di Lecce. L'incidente ha provocato un testacoda di una delle vetture, generando paura tra i presenti. A bordo di una delle vetture c'erano una donna e un bambino, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.
LECCE – Molta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave, per gli occupanti delle due vetture, che nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, si sono scontrate lungo la via per Arnesano alla periferia del capoluogo salentino.Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Fiat Punto, con a.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie correlate
Scontro fra auto in paese: paura per una donna e due bambiniImmediato l’intervento dei soccorsi sanitari a bordo di un’autosanitaria e un’ambulanza.
Leggi anche: Roma, violento scontro fra un’auto e un mezzo Ama sulla Prenestina: muore una donna