Scontro sulla via per Arnesano auto in testacoda Paura per una donna e bimbo a bordo

Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, due automobili si sono scontrate lungo la strada che porta ad Arnesano, sulla periferia di Lecce. L'incidente ha provocato un testacoda di una delle vetture, generando paura tra i presenti. A bordo di una delle vetture c'erano una donna e un bambino, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.