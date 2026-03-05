Scontro fra auto in paese | paura per una donna e due bambini

Stamattina nel centro di Noarna, frazione del comune di Nogaredo, due auto si sono scontrate accidentalmente, creando momenti di tensione. Una donna e due bambini erano presenti sul posto e hanno vissuto attimi di paura a causa dell’incidente. La collisione ha coinvolto veicoli che circolavano nella zona, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sulle cause dello scontro.

Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari a bordo di un’autosanitaria e un’ambulanza. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale Momenti di preoccupazione stamattina, giovedì 5 marzo, nel centro di Noarna – frazione del comune di Nogaredo – dove due auto si sono accidentalmente scontrate. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una donna e due bambini di 7 e 9 anni, per i quali è stato necessario allertare i soccorsi. I dettagli delle dinamiche dell’incidente non sono stati resi noti. Certo è che la chiamata alla Centrale Unica di Emergenza è arrivata poco dopo le 8 e che sul posto, oltre al personale sanitario a bordo di un’ambulanza e di un’automedica, sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Nogaredo e la polizia locale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

