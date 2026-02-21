Roma violento scontro fra un’auto e un mezzo Ama sulla Prenestina | muore una donna

Una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto alle 14 sulla via Prenestina a Roma, a causa di uno scontro tra un’auto e un mezzo Ama. L'impatto si è verificato vicino a un incrocio trafficato, dove il traffico era intenso. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma le ferite della donna si sono rivelate troppo gravi. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre le autorità svolgono i rilievi.

Una vicenda sconcertante che lascia attoniti i residenti della zona. Una donna è morta nel pomeriggio in un grave incidente stradale avvenuto in via Prenestina, nel quadrante est della Capitale, all’altezza di via Baselice. Lo scontro, che ha coinvolto una Renault Clio e un mezzo dell’Azienda Municipale Ambiente (AMA) impegnato nella raccolta dei rifiuti, si è verificato intorno alle 14:00 causando la morte della passeggera dell’utilitaria. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine e confermate dalle prime cronache, la violenza dell’impatto tra i due veicoli è stata tale da rendere vani i tentativi di soccorso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

