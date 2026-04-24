Avvocati in rivolta contro il bonus rimpatri la presidente dell' Ordine | No a uso politico della difesa

"Il meccanismo identificato dall'articolo 30 bis non può trovare mai attuazione". La presidente dell'Ordine degli avvocati di Agrigento, Vincenza Gaziano, boccia senza appello il "bonus rimpatri" previsto dal decreto sicurezza, che prevederebbe un compenso di 615 euro per gli avvocati che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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