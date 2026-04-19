Scontro sul decreto Sicurezza | premi agli avvocati che facilitano i rimpatri volontari dei migranti
In vista della discussione in Aula prevista per martedì prossimo, si intensifica la polemica sul bonus di 615 euro destinato agli avvocati che assistono i migranti nei processi di rimpatrio volontario. La proposta, inserita nel nuovo decreto Sicurezza e avanzata da una forza politica, ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse forze politiche e organizzazioni coinvolte nel settore legale e dell’immigrazione. La questione rimane al centro di un acceso dibattito pubblico.
Continua la polemica sul bonus di 615 euro agli avvocati per favorire il rimpatrio dei migranti, norma proposta da Fdi nel nuovo decreto Sicurezza, alla Camera martedì prossimo. Il primo firmatario, il senatore Lisei, dice che la norma non verrà corretta. Gli avvocati sono sul piede di guerra. Pd: "Paradosso inaccettabile dell'invenzione di un 'bonus remigrazione'".🔗 Leggi su Fanpage.it
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