Scontro sul decreto Sicurezza | premi agli avvocati che facilitano i rimpatri volontari dei migranti

In vista della discussione in Aula prevista per martedì prossimo, si intensifica la polemica sul bonus di 615 euro destinato agli avvocati che assistono i migranti nei processi di rimpatrio volontario. La proposta, inserita nel nuovo decreto Sicurezza e avanzata da una forza politica, ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse forze politiche e organizzazioni coinvolte nel settore legale e dell’immigrazione. La questione rimane al centro di un acceso dibattito pubblico.