Nella mattinata di oggi, gli investigatori della Divisione Anticrimine della Questura di Taranto hanno eseguito un sequestro patrimoniale di circa 150mila euro su ordine del Tribunale di Lecce. Il provvedimento riguarda immobili, conti e società appartenenti a un pregiudicato. L'operazione si inserisce in un'indagine volta a sequestrare beni riconducibili a soggetti coinvolti in attività illecite.

Tarantini Time Quotidiano Sequestro patrimoniale da circa 150mila euro eseguito nella mattinata di oggi dagli investigatori della Divisione Anticrimine della Questura di Taranto, su disposizione del Tribunale di Lecce – Sezione Misure di Prevenzione. Il provvedimento riguarda un pregiudicato del posto ed è stato emesso nell’ambito di un procedimento di prevenzione avviato su proposta del questore della provincia di Taranto Michele Davide Sinigaglia. L’attività trae origine da un’indagine condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura ionica che, nel 2022, aveva portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sequestro da 150mila euro a pregiudicato: colpiti immobili, conti e società

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