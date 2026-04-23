Il giornalista russo Solovyov ha rivolto nuove critiche ai politici italiani, accusandoli di aver allevato il nazismo ucraino e definendo il Paese come la vergogna dei propri nonni e bisnonni. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto di tensione tra Russia e Italia, con attacchi rivolti anche alle figure istituzionali italiane. La polemica si aggiunge a una serie di commenti fortemente polemici provenienti da figure pubbliche russe.

Vladimir Solovyov, tra i più noti e affermati giornalisti e conduttori televisivi russi, ha rivolto dure parole contro i politici italiani nell’ultima puntata del suo programma. Solovyov, che sostiene la politica di Putin e non ha mai nascosto le proprie posizioni antieuropeiste, aveva recentemente attaccato la premier Giorgia Meloni. Stavolta, la critica ha nel mirino il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’ex ministro Luigi Di Maio. Solovyov contro i politici italiani Nell’ultima puntata del suo programma, dal titolo “Appello all’Italia – finanziatori del nazismo” Vladimir Solovyov ha rivolto un appello ai cittadini italiani: “Ricordatevi le affermazioni dei vostri politici in carica”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Solovyov attacca Mattarella e l'Italia, "vergogna dei vostri nonni e bisnonni, allevato il nazismo ucraino”

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