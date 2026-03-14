Scontro fra uno scooter e un capriolo uomo trasportato all' ospedale in elisoccorso

Nelle prime ore di questa mattina, a Gubbio lungo l'Eugubina, uno scooter e un capriolo si sono scontrati. Un uomo che viaggiava a bordo del motorino è stato trasportato in ospedale tramite elisoccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per le operazioni di soccorso.

L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di sabato a Gubbio. Il 73enne è ricoverato in prognosi riservata Incidente nelle prime ore di questa mattina, sabato 14 marzo, a Gubbio lungo l'Eugubina, dove intorno alle 6.30 un uomo in scooter si è scontrato violentemente contro un capriolo. Nell'impatto l'uomo, un 73enne della zona, è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale del 118 che, data la situazione delicata, hanno provveduto a contattare l'elisoccorso Nibbio per il trasporto d'urgenza dell'uomo. Il 73enne si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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