Scontro tra scooter e auto sulla via Dismano Ferito un 19enne

Da ilrestodelcarlino.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri alle porte di Ravenna, si è verificato un incidente sulla via Dismano che ha coinvolto uno scooter e un’auto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato un giovane di 19 anni ferito. La polizia ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta o è rimasta ferita.

Un altro grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri alle porte di Ravenna. Intorno alle 14.30, lungo la via Dismano all’altezza del Faina Snack Bar di Borgo Faina, un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in seguito a una collisione tra lo scooter su cui viaggiava e un’ auto. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi con il supporto della Polizia Locale di Ravenna, il giovane stava percorrendo la Dismano in direzione Cesena in sella a uno scooter Malaguti Phantom. All’incrocio con via Fosso Ghiaia l’impatto con una Mercedes Classe A, sulla quale viaggiavano tre persone. Dopo lo scontro il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto, mentre il mezzo è finito a diversi metri di distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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