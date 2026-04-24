Scontro auto-moto poi il ' volo' sull' asfalto | ragazzo in ospedale

Nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile, un incidente si è verificato a Lonato del Garda, all’incrocio tra viale Roma e via Regia Antica. Un'auto e una moto sono entrate in collisione intorno alle 10, provocando un violento impatto. Il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica.

Incidente nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile, a Lonato del Garda. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10 all’incrocio tra viale Roma e via Regia Antica, dove, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati un’auto e una moto.Secondo una prima ricostruzione, all’origine.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Scontro auto-moto, poi il 'volo' sull'asfalto: ragazzino portato al CivileVenerdì sera, intorno alle 19:45, un incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto sulla Provinciale 573, all’altezza dell’incrocio con la SP17,... Scontro auto-moto, centauro scaraventato sull'asfaltoIntorno alle 18 di ieri sera, 7 febbraio, una persona è stata scaraventata sull'asfalto dopo che la moto che guidava è stata colpita da un'auto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scontro tra auto e scooter ad Aosta: un ferito in ospedale; Mancata precedenza, terrificante schianto auto-moto: biker 'vola' sull'asfalto - BresciaToday; Auto fuori strada e schianto in moto: notte di incidenti nel Comasco, due uomini in ospedale; Incidente a Castiglione delle Stiviere, scontro tra un’auto e una moto: grave centauro 34enne. Scontro tra auto e moto a Porlezza, motociclista incastrato sotto un furgoneIntervento dei soccorsi in via Ceresio a Porlezza: tre persone coinvolte, strada regolata a senso unico alternato. ciaocomo.it Frontale auto-moto, nulla da fare per il ristoratoreLa vittima è Benedetto Fusco, 62 anni. Viaggiava in sella alla due ruote, lascia nel dolore la moglie e un figlio ... ilgiorno.it SCONTRO TRA AUTO E SCOOTER A MORTEGLIANO, CENTAURO IN GRAVI CONDIZIONI Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/scontro-incidente-auto-scooter-mortegliano-24-aprile-2 facebook Scontro tra auto e tir in A4, lunghe code verso Milano e sulla tangenziale nord x.com