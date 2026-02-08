Scontro auto-moto centauro scaraventato sull' asfalto

Un incidente si è verificato ieri sera intorno alle 18, in una strada cittadina. Un motociclista è stato sbalzato sull’asfalto dopo essere stato colpito da un’auto. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili e un’ambulanza, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per chiarire la dinamica. Il centauro è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non sono ancora chiare.

Intorno alle 18 di ieri sera, 7 febbraio, una persona è stata scaraventata sull'asfalto dopo che la moto che guidava è stata colpita da un'auto. È successo all'incrocio tra via Coroneo e via del Ronco, non lontano dalle strisce pedonali. A soccorrere l'uomo il 118, che l'ha portato a Cattinara.

