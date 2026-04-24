Due donne sono state arrestate nel Fayette County in relazione alla scomparsa e alla morte di un bambino di quattro anni. Le accuse sono dirette a Kourtney Eutsey e Sarah Shipley, coinvolte nelle indagini sull'accaduto. La vicenda ha attirato l'attenzione della comunità, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

? Cosa sapere Fayette County: arrestate Kourtney Eutsey e Sarah Shipley per la morte di Renesmay Eutsey.. La testimonianza del fratello di 4 anni ha rivelato l'omicidio e il corpo nel fiume.. Martedì 21 aprile, in Fayette County, le indagini sulla scomparsa di Renesmay Eutsey hanno portato a nuovi arresti dopo che un bambino di 4 anni ha rivelato dettagli scioccanti su quanto accaduto alla sorella maggiore. Il caso, che ha avuto origine lo scorso 3 settembre quando la piccola Renesmay, all’epoca di 9 anni, fu segnalata come dispersa dai suoi tutori legali Kourtney Malinda Eutsey e Sarah Ann Shipley, ha subito una svolta drammatica. Le autorità avevano inizialmente ricevuto una segnalazione di fuga o rapimento dalla dimora di Dunbar, dove la bambina risiedeva dal 2019 sotto la tutela dei servizi per l’infanzia del distretto (CYS).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scomparsa di Renesmay: la verità straziante del fratellino di 4 anni

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