Bimbo di 11 anni accusato di aver ucciso in casa il fratellino di 5 | si trova in carcere

Un bambino di 11 anni è stato arrestato e si trova in carcere per l’omicidio del fratellino di 5 anni avvenuto in una casa a Centennial, un sobborgo di Denver, Colorado. La polizia ha confermato l’accaduto e sta indagando sulla vicenda. La comunità locale è rimasta sconvolta da quanto accaduto e la notizia ha fatto rapidamente il giro delle cronache locali.

Una tragedia che ha scosso profondamente una comunità intera si è consumata a Centennial, sobborgo della città di Denver, nello Stato americano del Colorado. Un bambino di 5 anni è stato trovato morto all’interno di un’abitazione e, secondo quanto riferito dalle autorità locali, il principale sospettato sarebbe il fratello maggiore di appena 11 anni. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di martedì 10 marzo, ha generato sgomento tra i residenti del quartiere e ha dato il via a un’indagine ancora in corso. Le autorità mantengono il massimo riserbo sui dettagli del caso, soprattutto perché sia la vittima sia il presunto responsabile sono minorenni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

