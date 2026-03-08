Nove anni senza Giovina | la scomparsa che chiede verità

Sono passati nove anni dalla scomparsa di Giovina, avvenuta nel 2017. Il suo telefono continua a essere irraggiungibile e le indagini si sono concentrate su un caso senza un corpo. La famiglia aspetta ancora risposte e la verità sulla vicenda. La mancanza di nuovi sviluppi alimenta il mistero che circonda questa scomparsa.

Nell'anniversario presunto della scomparsa di Giovina Mariano, parla la cugina: "Vogliamo solo sapere cosa le è successo". Continuano intanto le indagini per omicidio Dal 2017 sono trascorsi nove anni. Nove anni di un telefono che risulta irraggiungibile. Di un'indagine per omicidio senza un corpo. Di attese, di speranze. Era infatti l'8 marzo 2017 che Giovina Mariano, detta Gioia, sarebbe stata vista per l'ultima volta nel paese in cui viveva, Moscufo, località in cui si era trasferita da Fallo, rispettivamente in provincia di Pescara e di Chieti. "La cosa che desideriamo è sapere cosa le è successo. C'è un fascicolo aperto per omicidio commesso da ignoti.