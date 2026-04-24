’Scogliere artificiali’ ad Arbia | Riducono il rischio idrogeologico

A Arbia sono state realizzate delle scogliere artificiali con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico nella zona. L’intervento è stato effettuato con l’intento di proteggere le aree circostanti da potenziali fenomeni di erosione e alluvioni. La struttura, secondo le fonti ufficiali, rappresenta una soluzione mirata a rafforzare la stabilità del territorio e prevenire eventuali danni causati da eventi meteorologici intensi.

di Rosario Simone "Si tratta di un’opera strategica che punta a ridurre il più possibile il rischio idrogeologico della zona con la finalità assolutamente prioritaria di garantire una maggiore protezione per cittadini, abitazioni, attività e infrastrutture", commenta così il vice sindaco di Asciano Mattia Mangone i lavori iniziati solo pochi giorni fa nella popolosa frazione ascianese. Il cantiere è stato da poco allestito dopo essere stato progettato dal Settore Genio Civile della Regione Toscana. Il cronogramma di questi importanti lavori è di ventidue mesi per giungere alla loro piena realizzazione. L’obiettivo finale è la tutela di un territorio messo a dura prova nel corso degli ultimi anni da eventi metereologici sempre più intensi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Scogliere artificiali’ ad Arbia: "Riducono il rischio idrogeologico" Notizie correlate Padovano: accordo per la manutenzione delle scogliere e dune artificiali dopo l’incontro con il ComunePadovano (Sib) dopo l’incontro con il Comune: “Ok alla manutenzione delle scogliere e alle dune artificiali” *Giovedì 5 febbraio 2026 – Pescara* È... Padovano (Sib) dopo l'incontro con il Comune: "Ok alla manutenzione delle scogliere e alle dune artificiali""Diventerà realtà la manutenzione delle scogliere escluse dal progetto e che si potranno sistemare le dune artificiali di sabbia dinanzi alle...