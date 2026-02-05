Padovano Sib dopo l' incontro con il Comune | Ok alla manutenzione delle scogliere e alle dune artificiali

La Regione ha dato il via libera alla manutenzione delle scogliere, che erano escluse dal progetto originale. Ora si potrà intervenire per sistemarle e anche realizzare dune artificiali di sabbia davanti alle strutture balneari, a condizione che venga presentato un progetto dettagliato. L’accordo tra il rappresentante del Sindacato Italiano Balneari e il Comune di Padova apre la strada a interventi concreti per migliorare le spiagge.

Partiti i lavori di sistemazione delle scogliere alla Fuggitella Sono iniziati i lavori di sistemazione delle scogliere alla Fuggitella, a Fossacesia.

