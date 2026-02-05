Padovano | accordo per la manutenzione delle scogliere e dune artificiali dopo l’incontro con il Comune

Dopo un incontro con il Comune di Pescara, Riccardo Padovano della Sib Abruzzo annuncia che si procederà con la manutenzione delle scogliere e delle dune artificiali lungo la costa. L’accordo è stato raggiunto dopo una riunione lunga e intensa, che ha messo in evidenza la volontà di proteggere le spiagge dai danni del mare in modo più efficace.

Padovano (Sib) dopo l’incontro con il Comune: “Ok alla manutenzione delle scogliere e alle dune artificiali” *Giovedì 5 febbraio 2026 – Pescara* È stato un incontro intenso, in cui il presidente della Sib Abruzzo, Riccardo Padovano, ha ottenuto un accordo importante per la difesa della costa pescarese. Il confronto con l’amministrazione comunale, svolto nella mattinata del 5 febbraio, ha portato alla conferma dell’opportunità di procedere con la manutenzione ordinaria delle scogliere escluse dal progetto principale, e con il via libera alla possibilità di installare dune artificiali di sabbia a protezione degli stabilimenti balneari.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Regione ha dato il via libera alla manutenzione delle scogliere, che erano escluse dal progetto originale.

