Scippa una collana al bar e prova a nasconderla in bocca

Un uomo è stato fermato dalla polizia mentre camminava lungo via Conegliano, una strada vicina a via Padova. I poliziotti, che si trovavano in borghese, lo hanno notato mentre tentava di nascondere una collana in bocca e si allontanava a passo svelto. La scena si è svolta nel pomeriggio e ha portato all'arresto dell'uomo, accusato di aver sottratto la collana in un bar poco prima.

Ha notato i poliziotti (che pure erano in borghese) mentre camminava a passo svelto lungo via Conegliano, una strada trasversale a via Padova. Allora ha messo le mani in tasca e poi si è messo in bocca qualcosa che aveva preso. È successo giovedì sera dopo le otto. Protagonista un ragazzo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Scippa una collana sul lungomare: ladro in fuga fermato da un passante e arrestatoSabato pomeriggio le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno tratto in arresto un giovane egiziano per il reato di furto...

Firenze: spray al peperoncino in discoteca poi sparisce una collana. Denunciato per rapinaFIRENZE – Caos nella notte fra il 14 e il 15 marzo 2026 alla discoteca Tenax di Firenze dove poco prima delle 2 e’ intervenuta la polizia.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Scippa collana ad una donna che teneva in braccio la figlia di due anni, arrestato; Frosinone, tentato scippo in via Tiburtina: denunciata una 56enne; Due scippi violenti a donne nel Catanese, arrestato 46enne; Giovane ladro arrestato | I suoi gioielli sono rubati E l’anziana glieli consegna.

Scippa una collana al bar e prova a nasconderla in boccaGli agenti gli si sono avvicinati per identificarlo e hanno scoperto che aveva nascosto in bocca una collanina d'oro. Lo hanno portato in commissariato (era senza documenti) e, nel frattempo, hanno ... milanotoday.it

Scippa collana ad una donna che teneva in braccio la figlia di due anni, arrestatoIl 46enne lo scorso luglio ha aggredito una donna che teneva in braccio la figlia di due anni strappandole la collana ... grandangoloagrigento.it

Alcamo, evade dai domiciliari e scippa un passante: arrestato 28enne facebook