Firenze | spray al peperoncino in discoteca poi sparisce una collana Denunciato per rapina

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2026, alla discoteca Tenax di Firenze, è stato segnalato un episodio in cui uno spray al peperoncino è stato utilizzato all’interno del locale. Poco dopo, una collana è scomparsa e un uomo è stato denunciato per rapina. La polizia è intervenuta poco prima delle 2 per gestire la situazione.

FIRENZE – Caos nella notte fra il 14 e il 15 marzo 2026 alla discoteca Tenax di Firenze dove poco prima delle 2 e’ intervenuta la polizia. Nel locale è stato spruzzato spray al peperoncino a un cliente di 25 anni il quale ha riferito di aver subito, nella medesima circostanza, lo strappo di una collanina dal collo. La polizia, anche grazie alle indicazioni di testimoni, ha individuato e denunciato per rapina un italiano di 24 anni che era ancora presso il locale. La collanina non è stata ritrovata. Il 24enne è stato denunciato a piede libero. Sul posto anche personale del 118 che ha soccorso per problemi agli occhi causati dalla sostanza urticante una giovane di 22 anni e un uomo di 29 anni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: spray al peperoncino in discoteca poi sparisce una collana. Denunciato per rapina Articoli correlati Spray al peperoncino in discoteca per rubare la collana a un ragazzo, 24enne nei guai per rapinaFirenze, 15 marzo 2026 – Intervento della polizia questa notte, poco prima delle 2, alla discoteca Tenax di Firenze, in via Pratese, dove è stato... Spruzza spray al peperoncino in pista: scompiglio in una discoteca di BormioUna serata di festa e divertimento interrotta dalla bravata di un singolo che ha generato il panico, ma, per fortuna nessuna seria conseguenza per i... Aggiornamenti e notizie su Firenze spray al peperoncino in... Temi più discussi: Spray al peperoncino poi gli spintoni, accerchiato e rapinato in strada da sconosciuti; Spray urticante a scuola, studenti portati in ospedale; Spruzzano spray al peperoncino a scuola, evacuata una classe in un liceo di Cesena: due ragazzi denunciati; Prova a sedare una rissa, finisce intossicato dallo spray al peperoncino. Spray al peperoncino in discoteca per rubare la collana a un ragazzo, 24enne nei guai per rapinaE’ successo alla discoteca Tenax di via Pratese. Non è stato necessario evacuarla ... msn.com Spruzza spray in discoteca per rubare: 24enne denunciatoVerso le 1,50 di domenica 15 marzo la polizia è intervenuta a Firenze in una nota discoteca in via Pratese per lo spruzzo di spray al peperoncino a un ... gonews.it Firenze, domenica di fuoco a Campo di Marte tra #FiorentinaInter e concerto di Achille Lauro x.com Rothko a Firenze: a Palazzo Strozzi, dal 14 marzo al 23 agosto, arriva la più grande retrospettiva dedicata all'artista americano. Ecco perché non puoi perdertela facebook