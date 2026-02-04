Cavolo che fico! Sio e Tomei portano laboratorio di cucina nelle scuole toscane

Gli chef Cristiano Tomei e Sio hanno portato il loro laboratorio di cucina nelle scuole di Lucca. Sono arrivati in una scuola elementare toscana con il fumetto “Cavolo, che fico!” e hanno coinvolto i bambini nelle attività. I piccoli hanno potuto scoprire in modo divertente come si cucinano alcune ricette, tra sorrisi e curiosità. L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo tra studenti e insegnanti.

