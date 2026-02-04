Cavolo che fico! Sio e Tomei portano laboratorio di cucina nelle scuole toscane
Gli chef Cristiano Tomei e Sio hanno portato il loro laboratorio di cucina nelle scuole di Lucca. Sono arrivati in una scuola elementare toscana con il fumetto “Cavolo, che fico!” e hanno coinvolto i bambini nelle attività. I piccoli hanno potuto scoprire in modo divertente come si cucinano alcune ricette, tra sorrisi e curiosità. L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo tra studenti e insegnanti.
**Chef Cristiano Tomei e Sio si ritrovano a Lucca, in una scuola toscana, per portare il fumetto “Cavolo, che fico!” ai bambini delle primarie. È l’inizio ufficiale della distribuzione gratuita del volume a fumetti, pensato per insegnare ai ragazzi come mangiare sano, saporito e con il giusto rispetto per il territorio. La campagna, nata dalla collaborazione tra Area Performance Odv, Foodmetti, Consiglio Regionale della Toscana, Vetrina Toscana, Unioncamere Toscana, Toscana Promozione Turistica, e la Fondazione Sistema Toscana, è stata presentata ufficialmente il 4 febbraio 2026, all’interno di una classe terza della scuola elementare di uno dei borghi toscani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
