Ferrara | 4.500 libri portano la storia degli Estensi nelle scuole

Il Comune di Ferrara ha distribuito 4.500 libri illustrati alle scuole primarie della città. Questi volumi raccontano la storia degli Estensi, un periodo importante per il patrimonio culturale locale. La distribuzione si rivolge alle istituzioni scolastiche del territorio, con l’obiettivo di arricchire l’offerta formativa e favorire la conoscenza della storia locale tra gli studenti. La consegna dei libri si è svolta nelle ultime settimane.

?? Cosa sapere Il Comune di Ferrara distribuisce 4.500 volumi illustrati alle scuole primarie del territorio. L'iniziativa alla sesta edizione integra la storia estense nei programmi didattici locali. Mercoledì mattina, gli studenti delle primarie di Gaibanella e Pascoli hanno aperto le pagine di un viaggio nel tempo attraverso la consegna di 4.500 volumi illustrati che ricostruiscono la Ferrara del periodo estense. L'iniziativa, giunta ormai alla sua sesta edizione, ha la distribuzione capi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara: 4.500 libri portano la storia degli Estensi nelle scuole Notizie correlate Leggi anche: La città torna al tempo degli Estensi nelle scuole: donati 4.500 libri ai giovani studenti Cavolo, che fico! Sio e Tomei portano laboratorio di cucina nelle scuole toscane**Chef Cristiano Tomei e Sio si ritrovano a Lucca, in una scuola toscana, per portare il fumetto “Cavolo, che fico!” ai bambini delle primarie.