Scienza da cellula staminale a neurone | ricostruito il percorso di maturazione del cervello

Uno studio condotto dalla Fondazione Pisana per la Scienza ha ricostruito il processo di maturazione del cervello, partendo dalle cellule staminali fino a raggiungere i neuroni. La ricerca ha analizzato le tappe di sviluppo e differenziazione delle cellule cerebrali, evidenziando i passaggi chiave implicati nella formazione delle strutture neuronali. Sono stati identificati i momenti di trasformazione e le modalità con cui le cellule si specializzano durante il processo di crescita cerebrale.

Uno studio guidato dalla Fondazione Pisana per la Scienza, ente di scopo di Fondazione Pisa, “ha ricostruito con precisione senza precedenti il percorso che porta una cellula staminale neurale a trasformarsi in un neurone pienamente funzionante, capace di generare e trasmettere impulsi elettrochimici all’interno della complessa rete del cervello “. Lo rende noto la fondazione stessa, precisando che il lavoro “è stato pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences e apre nuove prospettive per comprendere sia i meccanismi fisiologici della maturazione cerebrale sia le alterazioni alla base di numerose patologie neurologiche”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Scienza, dall’analisi del Dna antico ricostruito il profilo genetico dei NeanderthalPer la prima volta è stato possibile ricostruire il profilo genetico di un piccolo gruppo di Neanderthal vissuti circa 100. Scienza, geni, proteine, RNA e reazioni: simulata al computer l’intera vita di una cellulaPer la prima volta un gruppo di ricercatori e’ riuscito a simulare al computer l’intero ciclo di vita di una cellula, dalla replicazione del DNA alla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un nuovo metodo per contrastare l'invecchiamento cellulare sta per essere testato sugli esseri umani; Ricerca: Fondazione Pisana per la Scienza individua la mappa metabolica del cervello durante lo sviluppo; Alla scuola primaria Dolores Prato la scienza esce dai libri e varca i confini d’Oltreoceano; Leucemie dei bambini, così la cellula malata si nasconde: ricerca italiana apre la strada a cure future. L’intelligenza artificiale che svela i segreti delle cellule staminaliIl software IGNITE è in grado di prevedere cosa accade a una cellula se uno o più geni vengono spenti o alterati. Indicherà quali esperimenti hanno maggiori ... lescienze.it Cellule salva vite: il 25% delle staminali italiane arrivano da VeronaCellule Staminali italiane nel mondo, il 25% arriva da Verona: Adoces dona tecnologia salvavita da 71mila euro ... veronaoggi.it Molte famiglie italiane lo hanno scelto per il proprio figlio Il nome più bello al mondo esiste. Lo dice la scienza - facebook.com facebook Together for health. Stand with Science. #WorldHealthDay: la scienza è la chiave per la salute di tutti & ovunque! #StandWithScience #HealthForAll x.com