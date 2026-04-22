Scienza dall’analisi del Dna antico ricostruito il profilo genetico dei Neanderthal

Una scoperta scientifica ha permesso di ricostruire il profilo genetico di un gruppo di Neanderthal vissuti circa 100.000 anni fa. Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a ottenere dati genetici completi da alcuni frammenti di DNA antico. Questa analisi fornisce nuove informazioni sulla genetica di questa specie preistorica e apre la strada a studi più approfonditi sulla loro evoluzione e relazione con l’uomo moderno.

Per la prima volta è stato possibile ricostruire il profilo genetico di un piccolo gruppo di Neanderthal vissuti circa 100.000 anni fa nell’Europa centro-orientale, grazie all ‘analisi del DNA mitocondriale estratto da denti fossili. Il risultato e’ dello studio coordinato da Andrea Picin dell’Universita’ di Bologna, pubblicato sulla rivista Current Biology. La ricerca si basa sull’ analisi di DNA antico proveniente da otto denti rinvenuti nella grotta di Stajnia, in Polonia, consentendo di identificare almeno sette individui appartenenti allo stesso gruppo e alla stessa fase cronologica. “E’ un risultato straordinario perche’, per la prima volta, possiamo osservare un piccolo gruppo di Neanderthal che visse nello stesso luogo e nello stesso periodo”, afferma Picin.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Clamorosa scoperta: ricostruito il Dna dei Neanderthal più antichi d’EuropaUn risultato scientifico senza precedenti arriva dall’Università di Bologna: un team internazionale coordinato da Andrea Picin del Dipartimento di... Leggi anche: Passa per il Dna la rivincita dei papà trascurati dalla scienza, l’analisi Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dal laboratorio alla società: la scienza si racconta; Farmaci sotto pressione: la crisi parte dallo Stretto di Hormuz; Torino capitale mondiale dell'Archeometria; Oltre il Traguardo: La Scienza del Movimento tra Performance e Cura. Cancro al seno. Il rischio di svilupparlo si vede dalle analisi del sangueTutto merito dell’epigenetica: per una volta non sono lunghi – e spesso costosi – esami del Dna a dirci se svilupperemo o meno una certa patologia, ma una modifica chimica che non agisce direttamente ... quotidianosanita.it Riclassificazione delle gliflozine. L’analisi tecnica di Aifa: Impatto economico non può essere ricondotto a una mera semplificazione aritmeticaL’Agenzia del farmaco fornisce chiarimenti sull’analisi fatta dal Dataroom del Corriere della Sera che riportava un aggravio di spesa dallo spostamento dall’ospedaliera alla territoriale delle ... quotidianosanita.it