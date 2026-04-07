Terremoto ai Campi Flegrei in corso sciame sismico | scossa di 3.6 nella notte

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, nell’area dei Campi Flegrei si è verificato uno sciame sismico con tre scosse di terremoto, la più forte delle quali ha raggiunto una magnitudo di 3.6. L’evento sismico è iniziato alle 4.32 del mattino e ha causato preoccupazione tra la popolazione locale, che si è desta a causa delle scosse. Le autorità monitorano la situazione in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Notte di apprensione nell’area dei Campi Flegrei, dove dalle ore 4.32 di oggi, 7 aprile 2026, è in corso uno sciame sismico che ha portato alla registrazione di tre scosse di terremoto. Il movimento tellurico più intenso ha raggiunto una magnitudo di 3.6 ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione, in particolare nei comuni della zona flegrea e in alcuni quartieri di Napoli. Le scosse, seppur di moderata intensità, hanno generato momenti di paura tra i residenti, molti dei quali sono stati svegliati nel cuore della notte. Secondo le prime informazioni, l’epicentro rientra nell’area già da tempo interessata dal fenomeno del bradisismo, costantemente monitorato dagli esperti. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.6 nella notte e in corso sciame sismico Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5 Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei; Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6; Cinque scosse di terremoto nei Campi Flegrei nelle ultime 24 ore. Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6Una forte scossa di terremoto si è verificato la notte del 7 aprile a Napoli nella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione alle 4.32. La prima ... ilmattino.it Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi FlegreiLa terra ha tremato ancora a Napoli, alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 7 aprile, diverse scosse la più forte di magnitudo 3.6. Tanta paura ma nessun danno e conseguenze. Le scosse del giorno ... rainews.it Ultim'ora Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei dalle 4.32 del 7 aprile 2026: registrate tre scosse. - facebook.com facebook