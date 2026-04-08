Un nuovo terremoto ha colpito l’area dei Campi Flegrei, con una scossa di magnitudo 3.4 rilevata alle 16. La zona sta vivendo uno sciame sismico che coinvolge diversi eventi sismici di varia intensità. Finora non sono stati segnalati danni o feriti, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione. La sequenza sismica ha suscitato attenzione tra la popolazione locale.

La terra è tornata a tremare nell’area dei Campi Flegrei, con una scossa di magnitudo 3.4 registrata alle 16.48 e chiaramente avvertita in diversi centri della zona flegrea e nei quartieri occidentali di Napoli. L’evento sismico, rilevato dall’ Ingv, si è verificato a una profondità molto ridotta, circa un chilometro, elemento che ha contribuito a renderlo più percepibile dalla popolazione. Il sisma è stato sentito in particolare a Pozzuoli, in provincia di Napoli, ma anche a Bacoli, Arco Felice, Bagnoli, Fuorigrotta e fino ai Camaldoli. Al momento, secondo quanto comunicato dalle autorità, non risultano danni a persone o cose. La scossa più forte si inserisce in uno sciame sismico iniziato nel pomeriggio, quando alle 14. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4: sciame sismico in corso

Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,4 e sciame sismico in corso: la situazioneScossa di terremoto di magnitudo 3,4 nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Pozzuoli, a Napoli.

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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Terremoto ai Campi Flegrei, tre scosse nel pomeriggio di oggi: la più intensa di magnitudo 2.3Le tre scosse sono state avvertite tra Pozzuoli e la zona occidentale di Napoli. Il Comune di Pozzuoli ha comunicato l’inizio di un nuovo sciame sismico. fanpage.it

Nuovo terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e NapoliUna nuova, intensa scossa è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei, dove dal primo pomeriggio odierno è in corso uno sciame sismico ... fanpage.it

Campi Flegrei - Comunicato di fine attività Il presente Comunicato viene emesso per segnalare la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore (UTC) 13:08 del 08/04/2026 e costituito in via preliminare da 10 terremoti con magnitudo Md = 0.0 e con mag - facebook.com facebook

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