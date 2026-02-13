I Carabinieri di Brusciano hanno sequestrato droga durante un blitz nella zona della 219, a causa di attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei controlli, i militari hanno trovato ovuli, panetti e diversi chili di droga nascosti in vari appartamenti del complesso di edilizia popolare in via De Filippo. L’operazione mira a contrastare il fenomeno dello spaccio che da tempo preoccupa la comunità locale.

Maxi operazione dei Carabinieri a Brusciano, dove i militari della locale stazione hanno passato al setaccio il complesso di edilizia popolare della 219 in via De Filippo. Durante il servizio straordinario di controllo del territorio sono stati sequestrati 14 chili di marijuana, 7 chili di hashish e munizioni. Nel corso delle perquisizioni effettuate nelle abitazioni e nelle aree comuni, i carabinieri hanno rinvenuto in un’area condominiale 14 chili di marijuana, suddivisi in 13 buste sottovuoto, nascosti all’interno di un’intercapedine del muro.Trovate anche 109 dosi della stessa sostanza stupefacente già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Brusciano, blitz dei Carabinieri nella 219: sequestrati ovuli, panetti e chili di droga

Brusciano, i Carabinieri hanno fatto irruzione questa mattina nei casermoni della "219" e hanno trovato ovuli e panetti di droga nascosti tra le mura, insieme a 21 chili di sostanze stupefacenti e alcune munizioni, in risposta all'aumento di spaccio nella zona.

Nelle prime ore di martedì, i carabinieri di Penne hanno portato a termine un’operazione che ha portato al sequestro di tonnellate di esplosivo, armi e droga.

