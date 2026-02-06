Colleferro L’Unitre è rimasta ammaliata dalla magia musicale delle note di Robert Schumann eseguite dalla Maestra Giuseppina Mazzei
L’Unitre di Colleferro ha aperto l’anno con un evento dedicato alla musica classica. La Maestra Giuseppina Mazzei ha suonato le note di Robert Schumann, portando il pubblico a immergersi nella magia della musica. La sala era piena di ascoltatori affascinati, che hanno seguito con attenzione ogni nota. Dopo l’esibizione, molti hanno espresso il piacere di aver assistito a un momento così coinvolgente. È stata una serata che ha mostrato come la musica possa unire e emozionare.
