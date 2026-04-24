Schiavone | A Manfredonia i lavori non si fermano mai

A Manfredonia, i lavori di manutenzione continuano senza sosta, secondo quanto dichiarato da un rappresentante locale. Gli interventi riguardano diverse aree della città e sono in corso da settimane. Le attività coinvolgono diverse squadre di operai e vengono svolte in orari diversi per accelerare il completamento. La presenza di cantieri aperti in più zone testimonia l’impegno a migliorare le infrastrutture e i servizi cittadini.

Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria dell’Auditorium Cristanziano Serricchio sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della provincia di Foggia che ringrazio per l’attenzione e la collaborazione, Uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina tornerà presto a splendere grazie a un importante investimento. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Schiavone: “A Manfredonia i lavori non si fermano mai” Notizie correlate Manfredonia, Schiavone annuncia nuovi lavori di segnaletica stradaleSono iniziati già da alcuni giorni i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, partendo da Via di Vittorio considerato uno degli... Leggi anche: Via Crucis a Manfredonia, Schiavone: “Serata intensa e suggestiva” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Manfredonia senza rappresentanza in Provincia, Schiavone: Non serve prendere tempo, serve accelerare; Manfredonia senza rappresentanti nel Consiglio provinciale, Schiavone: È il momento di rilanciare con forza l’azione politica; Elezioni Provinciali Schiavone | Manfredonia ha bisogno di coraggio e non può più aspettare; A Manfredonia le Olimpiadi di Pronto Soccorso. PROVINCIA SCHIAVONE Manfredonia senza rappresentanza in Provincia, Schiavone: Non serve prendere tempo, serve accelerareLa mancata elezione di un rappresentante del Comune di Manfredonia nel Consiglio provinciale non può essere considerata una semplice fase di passaggio politico ... statoquotidiano.it Elezioni Provinciali, Schiavone: Manfredonia ha bisogno di coraggio e non può più aspettareElezioni Provinciali, Schiavone: Manfredonia ha bisogno di coraggio e non può più aspettare La mancata elezione di un rappresentante del Comune di ... ilsipontino.net Francesca Schiavone ospite del podcast di Kim Clijsters. Si parla ovviamente dell'astro nascente Tagger e della battaglia contro il cancro combattuta a fianco di Flavia Pennetta: "Vomitavamo assieme" - facebook.com facebook Conosciamo oggi il secondo artista di #MADEIN vol.4: Marco Schiavone ( #Ferrino – galleria madrina #LuceGallery) Scopri di più: artissima.art/made-in/ x.com