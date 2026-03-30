Via Crucis a Manfredonia Schiavone | Serata intensa e suggestiva

Una serata a Manfredonia è stata caratterizzata da un momento religioso con la celebrazione della Via Crucis, che ha attirato numerosi partecipanti. Un rappresentante ha descritto l’evento come intenso e suggestivo, sottolineando la forte partecipazione della comunità. La cerimonia si è svolta in modo partecipato e ha coinvolto i presenti in un’atmosfera di riflessione e spiritualità.

Ieri abbiamo vissuto una serata intensa, partecipata e profondamente suggestiva. La Via Crucis Vivente, nel fossato del castello di Manfredonia ha visto una straordinaria presenza di cittadini e visitatori, che insieme, in un silenzio carico di rispetto e spiritualità, hanno seguito la drammatizzazione delle stazioni della. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Via Crucis a Manfredonia, Schiavone: “Serata intensa e suggestiva” Articoli correlati Manfredonia, Via Crucis ai CompartiPARROCCHIA SAN PIO DA PIETRELCINA, MANFREDONIA Passi della Croce, passi di Pace Via Crucis di quartiere nel comparto CA4 Venerdì 27 Marzo ore 20:00... Via Crucis Vivente domani a ManfredoniaDomenica 29 marzo, alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia ospiterà uno degli appuntamenti più intensi e suggestivi della tradizione... Contenuti utili per approfondire Via Crucis Temi più discussi: PERCORSO Manfredonia, torna la Via Crucis della parrocchia di San Michele Arcangelo; Via Crucis vivente tra Fede e Tradizione; Le storie delle vittime di tratta diventano preghiera per la Via Crucis di San Giovanni Rotondo; Manfredonia, la Via Crucis Vivente tra fede e tradizione: appuntamento il 29 marzo al Castello. Via Crucis Vivente domani a ManfredoniaVia Crucis Vivente domani a Manfredonia Domenica 29 marzo, alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia ospiterà uno degli appuntamenti più ... ilsipontino.net PERCORSO Manfredonia, torna la Via Crucis della parrocchia di San Michele ArcangeloLa Via Crucis rappresenta infatti non solo una rievocazione religiosa, ma anche un’occasione di riflessione condivisa. statoquotidiano.it Via Crucis Vivente #Pedara 2026 Grazie a tutti - facebook.com facebook La Via Crucis vivente di Mosciano Sant'Angelo x.com