Manfredonia Schiavone annuncia nuovi lavori di segnaletica stradale

A Manfredonia, l’amministrazione comunale ha comunicato l’avvio di interventi dedicati alla sostituzione e all’installazione di nuova segnaletica stradale lungo diverse vie della città. L’obiettivo è migliorare la visibilità e la sicurezza delle strade per pedoni e automobilisti. I lavori, che coinvolgeranno varie zone, sono stati annunciati dal responsabile del settore competente e saranno eseguiti nel prossimo periodo.

Sono iniziati già da alcuni giorni i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, partendo da Via di Vittorio considerato uno degli ingressi della nostra città. Un intervento importante, atteso, che punta non solo al decoro urbano ma soprattutto ad aumentare i livelli di sicurezza per tutti: automobilisti, motociclisti e pedoni. Per le strisce pedonali e le linee di arresto stiamo utilizzando una tecnica innovativa, il cosiddetto metodo "gocciolato" (o strutturato a goccia). Si tratta di una soluzione avanzata che prevede l’impiego di materiali bicomponenti capaci di creare una superficie in rilievo, più resistente e performante rispetto alle tradizionali vernici.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Schiavone annuncia nuovi lavori di segnaletica stradale Leggi anche: Perugia, interventi di asfaltatura e ripristino segnaletica stradale: le zone interessate dai lavori Leggi anche: Via Crucis a Manfredonia, Schiavone: “Serata intensa e suggestiva”