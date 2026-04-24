Schiavitù moderna e sfruttamento lavorativo | convegno alla Cattolica

Il 28 aprile, presso l’Università Cattolica, si terrà un convegno dedicato al tema della schiavitù moderna e dello sfruttamento lavorativo. L’evento si svolgerà a partire dalle 9,30 e fa parte di Evolve, una ricerca triennale co-finanziata dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. L’obiettivo è analizzare le condizioni di chi lavora in situazioni di sfruttamento e di invisibilità.

Schiavitù moderna e sfruttamento lavorativo: il 28 aprile, dalle 9,30, all’Università Cattolica si parla di chi lavora nell’ombra: il convegno si colloca nell’ambito di Evolve, la ricerca triennale co-finanziata dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per portare alla luce lo sfruttamento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Migranti, in 300 a Caserta contro sfruttamento lavorativo e guerra: sit-in davanti alla PrefetturaTempo di lettura: 2 minutiCirca 300 persone si sono riunite a Caserta, in Piazza della Prefettura, davanti alla Questura, per il presidio contro lo... Piazza Italia in amministrazione giudiziaria per “sfruttamento lavorativo”Si è avviato l’iter dell’amministrazione giudiziaria per Piazza Italia, il brand di abbigliamento gestito dalla società per azioni che ha sede a Nola... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Deliveroo e Uber Eats denunciati per tratta di esseri umani in Francia; Infanzia rubata dal lavoro: come contrastare lo sfruttamento dei minori; PAKISTAN Adil Masih: io, cristiano incatenato e affamato. Schiavo moderno in una fornace; Uiguri liberi dai lavori forzati in Cina. Piccoli Schiavi Invisibili: 1 su 4 in schiavitù moderna è minorenneIn occasione della Giornata mondiale contro la tratta di Esseri Umani, che si celebra il 30 luglio, pubblichiamo la XV edizione del nostro dossier Piccoli Schiavi Invisibili, puntando i riflettori su ... savethechildren.it Tratta e sfruttamento: 1 persona su 4 in schiavitù moderna è minorenne, mentre tra le vittime di tratta accertate globalmente lo è 1 su 3. Dato in aumento del 31% rispetto ...Nel mondo 1 persona su 4 in condizione di sfruttamento o schiavitù moderna[1] è minorenne, pari a 12,3 milioni [2]. La maggior parte, circa 9 milioni, è coinvolta in matrimoni forzati, mentre i ... savethechildren.it Dormire 5-7 ore al giorno, lavorare 8-9-10 ore e poi tornare a casa per prepararsi al giorno dopo, dedicando a sé stessi solo 2-4 ore, onestamente, non è vivere; È schiavitù moderna o prigione. facebook