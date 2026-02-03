piazza italia in amministrazione giudiziaria per sfruttamento lavorativo

La procura ha deciso di mettere sotto amministrazione giudiziaria Piazza Italia, il marchio di abbigliamento con sede a Nola. La decisione arriva dopo le accuse di sfruttamento lavorativo che hanno coinvolto l’azienda. Ora si attende l’intervento di un commissario per gestire la situazione e verificare eventuali irregolarità.

Si è avviato l’iter dell’ amministrazione giudiziaria per Piazza Italia, il brand di abbigliamento gestito dalla società per azioni che ha sede a Nola (Napoli). Infatti, la procura di Prato ha ottenuto il provvedimento per aver “colposamente agevolato l’attività di sfruttamento lavorativo”. Si parla di esternalizzazione di una parte significativa della produzione dei suoi capi di abbigliamento. A partire dal 2022 e per i successivi tre anni la società avrebbe affidato la produzione a due imprese di Prato (succedute nello stesso stabilimento) gestite da imprenditori della Cina che, tra le altre cose, erano già indagati per intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il tribunale di Firenze ha deciso di intervenire sul marchio di abbigliamento Piazza Italia, su richiesta della procura di Prato.

La catena di abbigliamento Piazza Italia finisce sotto amministrazione giudiziaria.

