Schianto tra due auto lungo l' A1 | due chilometri di coda tra Parma e Campegine

Due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente sull'autostrada A1 tra i caselli di Parma e Terre di CanossaCampegine. L’incidente ha causato una coda di circa due chilometri tra le due uscite, rallentando il traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle eventuali conseguenze per i coinvolti.

Un incidente stradale, che ha coinvolto due auto lungo l'autostrada A1 tra i caselli di Parma e di Terre di CanossaCampegine, sta provocando rallentamenti. Alle ore 7.15 sono segnalati due chilometri di coda lungo il tratto interessato. L'episodio si è verificato verso le ore 7 di venerdì 24.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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