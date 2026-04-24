Schianto sulla 640 | due minorenni feriti sfiorano il fiume

Due minorenni sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sera sulla statale 640. Secondo quanto ricostruito, lo scontro ha coinvolto uno scooter e ha causato fratture ai giovani coinvolti. L'incidente si è verificato nei pressi di un ponte che si trova vicino a un fiume, ma nessuno dei feriti ha subito danni gravi. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza.

? Cosa sapere Due minorenni feriti con fratture dopo lo schianto di uno scooter sulla statale 640 ieri sera.. La polizia avvia i rilievi tecnici sul tratto stradale tra Maddalusa e San Leone.. Due giovani minorenni sono stati ricoverati in ospedale con diverse fratture dopo che il loro scooter è finito fuori strada sulla statale 640 nella serata di ieri, poco dopo il bivio per Maddalusa. Il brutto episodio si è consumato nel tratto compreso tra l’incrocio di Maddalusa e quello che conduce a San Leone. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i due ragazzi hanno perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro l’asfalto; la gravità della dinamica è tale che i due giovani sono sfiorati solo per un soffio dal corso d’acqua che costeggia la carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schianto sulla 640: due minorenni feriti, sfiorano il fiume Notizie correlate Incidente sulla statale 640, scooter fuori strada: feriti due minorenniUn incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 640, poco dopo il bivio per Maddalusa. Schianto fra due auto in galleria: due feriti sulla Fondovalle SangroSchianto fra due auto nella galleria Cefalone, nel territorio di Colledimezzo, lungo la Fondovalle Sangro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Agrigento, 4 auto coinvolte in un incidente alla rotatoria Giunone: una persona ferita, viabilità in tilt. Incidente sulla statale 640, scooter fuori strada: feriti due minorenniUn incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 640, poco dopo il bivio per Maddalusa. Secondo una prima ricostruzione, due ragazzini a bordo di uno scooter av ... agrigentonotizie.it Schianto sulla statale a Copiano, 6 feriti. Coinvolti anche dei bambiniIl tamponamento fra due auto: la strada è rimasta chiusa per oltre due ore. Uno dei minori è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo ... laprovinciapavese.gelocal.it