Schianto contro un tir nel Bolognese morto un motociclista di 40 anni

Oggi pomeriggio, nel territorio metropolitano di Bologna, un motociclista di 40 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è concluso con la sua morte. L’incidente è avvenuto lungo una strada della zona di Sala Bolognese, dove si è verificato uno scontro tra la moto e un tir. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Sala Bolognese, 17 aprile 2026 – Ancora sangue sulle strade metropolitane bolognesi dove, oggi pomeriggio, un motociclista ha perso la vita in un incidente. Mancavano pochi minuti alle 18. Il motociclista, un uomo sulla quarantina, in corso di identificazione perché viaggiava senza documenti, stava percorrendo la ss253 bis Trasversale di Pianura in sella alla sua Aprilia, in territorio di Sala Bolognese, quasi all’altezza del chilometro 5, non lontano dal distributore di benzina Ip. Incidente devastante contro un tir. Sulla stessa strada, ma nella direzione opposta, verso San Giovanni in Persiceto, stava transitando un tir per il trasporto merci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto contro un tir nel Bolognese, morto un motociclista di 40 anni Notizie correlate Schianto auto-moto in via Serenissima a Brescia: morto un motociclista di 28 anniUna Renault Captur avrebbe invertito all'improvviso il senso di marcia e tagliato la strada a due moto. Bogogno, schianto tra auto e moto sulla provinciale: morto un motociclista di 46 anniTragico incidente stradale nella serata di venerdì 27 marzo lungo la strada provinciale sp23, nel territorio di Bogogno, in provincia di Novara. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Milano, auto finisce contro un tir in sosta: muore 66enne; Con l’auto contro un Tir in sosta: un uomo di 66 anni muore sulla Tangenziale Ovest di Milano; Incidente in A14, auto contro tir in panne in galleria: morta una donna e altri 3 feriti, tra cui un bimbo di 10 anni; Sangue in autostrada: tragico incidente tra un'auto e un camion, muore una donna. Schianto contro un tir nel Bolognese, morto un motociclista di 40 anniSala Bolognese, 17 aprile 2026 – Ancora sangue sulle strade metropolitane bolognesi dove, oggi pomeriggio, un motociclista ha perso la vita in un incidente. Mancavano pochi minuti alle 18. Il motocicl ... ilrestodelcarlino.it Intorno alle 13, due autobus Cotral sono rimasti coinvolti in uno schianto lungo la via Casilina, nel comune di Aquino, provocando sette feriti. Uno dei passeggeri ha riportato lesioni gravi ed è stato necessario il trasporto in elicottero a Roma per le cure necess - facebook.com facebook