Schianto all’incrocio minicar si ribalta | donna incastrata tra le lamiere

Nella serata di giovedì 23 aprile a Udine, si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra viale Tricesimo e via Piemonte. Un’automobile e una minicar sono entrate in collisione, con quest’ultima che si è ribaltata. Una donna rimasta incastrata tra le lamiere è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20:30.

Momenti di forte apprensione nella serata di giovedì 23 aprile a Udine. Poco dopo le 20 e 30, un incidente stradale si è verificato all’incrocio tra viale Tricesimo e via Piemonte, coinvolgendo una vettura e una minicar. Ad avere la peggio è stata la microcar che, a seguito dell’impatto, si è.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Auto si ribalta a Tornolo: conducente incastrata tra le lamiereIncidente stradale nel territorio di Tornolo, nella frazione di Santa Maria del Taro, dove un’auto è uscita di strada ribaltandosi. Prima lo schianto poi l'auto si ribalta su un fianco: automobilista incastrato tra le lamiereMARZOCCA - Un uomo è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Maratea, a Marzocca di Senigallia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Schianto all’incrocio, minicar si ribalta: donna incastrata tra le lamiere; Schianto all'incrocio tra auto e scooter; Schianto all'incrocio contro una Punto, motociclista gravissimo in ospedale; Schianto in via Varesina a Como: moto contro auto all’incrocio, 20enne ferito al volto. Schianto all’incrocio, ferita bimba di due anniUno scontro tra due auto, avvenuto ieri pomeriggio a Renazzo, ha visto coinvolta una bimba di due anni che è stata trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima ... ilrestodelcarlino.it Dolianova, schianto e auto ribaltata all'incrocio: a bordo madre e due figli, uno di 18 mesiPaura, ma per fortuna conseguenze non gravi, questo pomeriggio a Dolianova per uno scontro fra due auto avvenuto all’incrocio tra via Mazzini e via Lamarmora. I feriti sono quattro: tra loro anche un ... unionesarda.it Il tragico schianto, tra moto e auto, è avvenuto nel pomeriggio del 23 aprile alle porte della città. Secondo una prima ricostruzione il centauro avrebbe tamponato l’altro veicolo. Lo scorso 10 aprile una simile tragedia sulla stessa strada - facebook.com facebook