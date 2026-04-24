Schianto a Porlezza | motociclista finisce incastrato sotto un furgone

Nella mattinata di oggi a Porlezza si è verificato un incidente tra un’auto e una moto lungo via Ceresio, poco dopo le 10.20. La collisione ha causato l’inceppamento del motociclista sotto un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di salvataggio. La dinamica e le condizioni dei coinvolti sono ancora in fase di accertamento.

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Porlezza, dove poco dopo le 10.20 si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto lungo via Ceresio.Dinamica e soccorsiL’impatto, la cui dinamica è in corso di accertamento, ha coinvolto complessivamente tre persone. Ad avere la peggio è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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