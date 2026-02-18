Schianto tra furgone e camion sulla Regina a Griante | un conducente incastrato

Alle 8:55 di mercoledì 18 febbraio 2026, un furgone e un camion si sono scontrati sulla Regina a Griante, causando il blocco temporaneo del traffico. L’incidente si è verificato quando il furgone ha tentato di sorpassare il camion in curva, ma ha perso il controllo e si è schiantato contro il mezzo pesante. Uno dei conducenti è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per diverse ore mentre i soccorritori lavoravano sul posto.

Maxi intervento con ambulanze da Menaggio e Cernobbio e automedica: due feriti hanno 24 e 25 anni, traffico in tilt sul tratto Poco prima delle ore 9 del mattino di mercoledì 18 febbraio 2026 un incidente stradale ha mandato in sofferenza la statale Regina (Ss340) nel territorio di Griante. Lo scontro ha coinvolto un furgone e un camion, con tre persone rimaste coinvolte, tutte di sesso maschile: tra loro anche due giovani di 24 e 25 anni. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, mentre la situazione del traffico è apparsa subito critica, in attesa di ulteriori dettagli sulla dinamica.🔗 Leggi su Quicomo.it

