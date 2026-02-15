Statale 113 Caronia | incidente mortale 57enne perde la vita contro un muro di contenimento Indagini in corso

Un incidente sulla Statale 113 a Caronia ha causato la morte di Sebastiano Ottaviano, 57 anni, che ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un muro di contenimento. L’incidente, avvenuto sabato pomeriggio, si è verificato quando l’auto di Ottaviano ha sbandato e ha finito per ribaltarsi, lasciando il guidatore senza scampo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Le autorità stanno ora cercando di capire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo.

Tragedia sulla Statale 113: Scompare un uomo di Caronia in un incidente. Un incidente stradale ha causato la morte di Sebastiano Ottaviano, 57 anni, questo sabato lungo la Statale 113 nei pressi di Caronia, in provincia di Messina. L'auto guidata dall'uomo si è schiantata contro un muro di contenimento in condizioni meteorologiche particolarmente difficili, segnate da pioggia e vento forte. Condizioni climatiche avverse e dinamica dell'incidente. La giornata di sabato si era aperta sotto un cielo grigio e minaccioso. La pioggia persistente aveva reso l'asfalto della Statale 113 scivoloso e la visibilità ridotta.