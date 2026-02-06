Scende ma il furgone si muove cerca di fermalo ma viene travolto | Gianni muore schiacciato dal suo camioncino

Un uomo di Ponte nelle Alpi ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente stradale. Gianni Chies ha cercato di fermare un camioncino che si muoveva senza controllo, ma è stato travolto e schiacciato. Accortosi della situazione, ha inseguito il veicolo, sperando di bloccarlo, ma non è riuscito a salvarsi. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni testimoni, che hanno chiamato subito i soccorsi. Purtroppo, per l’artigiano non c’era più niente da fare.

Accortosi di quanto stava accadendo a pochi metri da lui, Gianni Chies, artigiano di Ponte nelle Alpi, avrebbe inseguito il camioncino per cercare di arrestare la corsa ma purtroppo l'incidente è finito in tragedia.

