Lavori per la nuova illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo | Nuova luce

Sono in corso i lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione sul lungomare di Palese e San Girolamo. Le nuove luci renderanno le zone più sicure e più visibili di sera. Gli operai stanno installando i nuovi impianti, che migliorano l’aspetto e la sicurezza delle due zone. I lavori sono partiti da qualche settimana e andranno avanti nei prossimi giorni.

Proseguono i lavori per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo. I cantieri sono finanziati per un importo complessivo di 620mila euro nell'ambito dell'azione "Smart Lighting". Avanza il completamento della sostituzione integrale dei sostegni e degli apparecchi illuminanti ammalorati o corrosi dalla salsedine su lungomare Tenente Nicola Massaro e lungomare Ugo Lorusso a Palese, per un totale di 131 elementi interessati dall'intervento. A fine gennaio erano partiti i lavori di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione del waterfront di San Girolamo-Fesca, che stanno interessando 224 elementi.

