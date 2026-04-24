Scatta l' ora di Sinner che sfida il suo tabù

Alle 16 circa, Jannik Sinner scenderà in campo a Madrid per affrontare una partita importante. Si tratta di un incontro che potrebbe rappresentare una svolta per il tennista italiano, che negli ultimi tempi ha incontrato alcune difficoltà nei tornei più prestigiosi. L’evento si svolge nel rispetto degli orari stabiliti, con gli spettatori pronti a seguire il match in diretta.

Alle 4 de la tarde (più o meno), comincia la disfida di Jannik Sinner a Madrid. E non è un caso che questo sia l'unico Masters 1000 in cui il numero uno del mondo non ha mai superato i quarti: un po' per sfortuna, un po' per un infortunio all'anca e un po' perché La Caja Magica è un impianto con qualche trabocchetto, la campagna spagnola è andata storta già tre volte. L'aria che tira è molto rarefatta (Madrid è la Capitale più alta d'Europa e arriva fino a 667 metri d'altitudine), le palle viaggiano veloci, quel che da altre parti è un tiro corto può diventare lunghissimo. E questo lo sa anche il suo avversario, Benjamin Bonzi, ko nei tre precedenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Il recupero di Sinner da DIETRO LA SCHIENA!

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