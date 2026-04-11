Sinner-Alcaraz in finale a Monte Carlo quando e a che ora si gioca la sfida che assegna il numero 1

Nella finale del Masters 1000 di Monte Carlo, si affrontano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La partita assegna sia il titolo del torneo che la posizione di numero uno del ranking mondiale. La sfida si svolgerà in data e orario ancora da definire, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Entrambi i tennisti sono arrivati all’ultimo atto dopo aver eliminato gli avversari nelle precedenti fasi del torneo.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo: in palio il titolo e il numero 1 del ranking mondiale. Ecco l'orario del match di domenica 12 aprile e dove vederlo in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming.🔗 Leggi su Fanpage.it Sinner-Alcaraz in finale a Monte Carlo, quando e a che ora si gioca la finale che assegna il numero 1Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo: in palio il titolo e il numero 1 del ranking mondiale. Sinner-Humbert oggi a Monte Carlo, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner affronta nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Monte Carlo Ugo Humbert.