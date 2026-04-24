Scatta la maratona per il modello 730 | le novità

A partire dal 2025, il modello 730 subirà alcune modifiche, tra cui la riduzione degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF da quattro a tre. Contestualmente, sono previste modifiche alle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente, con un innalzamento che coinvolge tali detrazioni. Queste novità riguardano le modalità di calcolo e le aliquote applicate, con effetti diretti sulla dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

• Scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote; • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; • Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili.🔗 Leggi su Lanazione.it

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