Al via la campagna fiscale 2026 | tutte le novità sul modello 730

Dalla prenotazione anticipata ai servizi digitali, ne parliamo con Mario Mastrorilli, responsabile del CAF CISL Parma Piacenza Con l’arrivo della primavera prende ufficialmente il via la stagione della dichiarazione dei redditi. Anche quest’anno il modello 730 si conferma uno degli strumenti principali per lavoratori e pensionati, ma non mancano aggiornamenti e novità. A fare il punto sulla campagna fiscale 2026 è Mario Mastrorilli, responsabile del CAF CISL Parma Piacenza, che spiega cosa cambia e come affrontare al meglio gli adempimenti. Il CAF CISL Parma Piacenza mette a disposizione un servizio capillare su tutto il territorio per assistere i contribuenti nella compilazione del modello 730, ma anche per pratiche come ISEE, IMU e altre dichiarazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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