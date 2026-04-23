Scary Movie 6 la locandina su Michael Jackson accende la polemica | Tocca i fan ovunque

La nuova locandina di Scary Movie 6, che ritrae Michael Jackson, ha scatenato immediatamente reazioni tra i fan della star. La rappresentazione ha suscitato critiche e discussioni online, portando all’attenzione le reazioni di chi si sente coinvolto dalla scelta visiva. La pellicola, prevista per l’uscita nelle sale, si trova ora al centro di un dibattito che riguarda la rappresentazione di figure pubbliche e il loro impatto sui sostenitori.

Il ritorno della celebre saga horror-comedy Scary Movie non passa inosservato e stavolta la controversia arriva ancora prima dell’uscita in sala. Paramount Pictures ha diffuso una locandina promozionale di Scary Movie 6 che prende direttamente di mira Michael Jackson e le accuse di abusi su minori che hanno accompagnato il Re del Pop per anni, scatenando immediate reazioni nel pubblico. Il poster di Scary Movie 6 che prende in giro il film Michael Il manifesto parodia apertamente il materiale promozionale del biopic Michael, uscito nelle sale il 22 aprile 2026, distribuito da Lionsgate Films. Nella versione di Scary Movie, l’iconico killer...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Scary Movie 6, la locandina su Michael Jackson accende la polemica: “Tocca i fan ovunque” Notizie correlate Leggi anche: Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per Jaafar Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scary Movie: tra le fonti di ispirazione del reboot Weapons, The Substance e Longlegs; Questo nuovo film horror trasformerà la nostra estate in un incubo; White Chicks 2: i fratelli Wayans pronti al ritorno, il sequel prende forma; White Chicks 2, Wayans apre al sequel: A una condizione. Scary Movie 6, la locandina su Michael Jackson accende la polemica: Tocca i fan ovunqueIl ritorno della celebre saga horror-comedy Scary Movie non passa inosservato e stavolta la controversia arriva ancora prima dell’uscita in sala. Paramount Pictures ha diffuso una locandina ... cinemaserietv.it ‘Scary Movie 6’ Targets Michael Jackson Child Abuse Allegations With ‘Michael’ Spoof Poster and Tagline: ‘Touching Fans Everywhere’The new Scary Movie isn’t pulling any punches when it comes to celebrity jokes, and Michael Jackson is in the crosshairs for some new promotional material. The franchise’s Ghostface-inspired killer ... yahoo.com Nuovo trailer di Scary Movie 6, in uscita nei cinema il 4 giugno facebook Nuovo poster di Scary Movie. x.com