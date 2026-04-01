Il Consiglio comunale di Lecco ha approvato la delibera che permette ai privati di gestire il centro sportivo del Bione. Durante la seduta, alcuni membri della minoranza hanno lasciato l’aula in segno di protesta. Alla fine della riunione, il sindaco e i consiglieri di maggioranza si sono congratulati tra loro, mentre si sono verificati momenti di tensione con gli oppositori.

Lecco, 1 aprile 2026 – Ultimo gol a porta vuota sul campo del Centro sportivo comunale di Lecco per il sindaco Mauro Gattinoni e i consiglieri di maggioranza della sua squadra di governo. L’altra sera, durante l’ultima seduta di Consiglio comunale della legislatura in corso prima del ritorno alle urne, è stata approvata la proposta di partenariato pubblico-privato per la progettazione e la realizzazione, oltre che di gestione del centro sportivo comunale del Bione. La protesta. Hanno votato solo i consiglieri di maggioranza, perché i banchi di minoranza sono rimasti vuoti: tutti i componenti dei gruppi di opposizione infatti hanno abbandonato l’aula di Palazzo Bovara per protesta, tranne Andrea Frigerio di Italia Viva, transfuga della compagine di governo che ha votato invece a favore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro sportivo del Bione, via libera del Consiglio ai privati con la protesta della minoranza che abbandona l’aula

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